Окупанти запустили дрони по Україні: де наразі є загроза удару

Увечері 23 січня росіяни здійснили пуски ударних БпЛА відразу з кількох локацій. У низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Під час загрози російського удару перебувайте у безпечних місцях. Про рух ворожих повітряних цілей інформує 24 Канал.

Куди Росія запустила "Шахеди"?

Де оголошена повітряна тривога?