24 Канал Новини України Окупанти запустили дрони по Україні: де наразі є загроза удару
23 січня, 21:51
2

Окупанти запустили дрони по Україні: де наразі є загроза удару

Юлія Харченко

Увечері 23 січня росіяни здійснили пуски ударних БпЛА відразу з кількох локацій. У низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Під час загрози російського удару перебувайте у безпечних місцях. Про рух ворожих повітряних цілей інформує 24 Канал.

Куди Росія запустила "Шахеди"?

Де оголошена повітряна тривога?

 

 

22:09, 23 січня

Групи БпЛА через Сумщину повз Буринь, Ворожбу.

22:00, 23 січня

Нові групи БпЛА через північ Чернігівщини у напрямку Холмів/Мени.

21:48, 23 січня

БпЛА на півночі Чернігівщини у напрямку Семенівки