23 січня, 21:51
Окупанти запустили дрони по Україні: де наразі є загроза удару
Увечері 23 січня росіяни здійснили пуски ударних БпЛА відразу з кількох локацій. У низці областей України оголосили повітряну тривогу.
Під час загрози російського удару перебувайте у безпечних місцях. Про рух ворожих повітряних цілей інформує 24 Канал.
Дивіться також "Є всі ознаки": Росія готується до масованого удару найближчим часом, – нардеп Костенко
Куди Росія запустила "Шахеди"?
Де оголошена повітряна тривога?
22:09, 23 січня
22:00, 23 січня
21:48, 23 січня
Групи БпЛА через Сумщину повз Буринь, Ворожбу.
Нові групи БпЛА через північ Чернігівщини у напрямку Холмів/Мени.
БпЛА на півночі Чернігівщини у напрямку Семенівки