Россия сознательно продолжает терроризировать гражданское население Украины. Об этом Костенко сообщил в эфире программы "Говорит Большой Львов".
Смотрите также "Ракеты для Patriot – будут": Зеленский договорился с Трампом об усилении украинской ПВО
Что известно о возможном обстреле?
По словам нардепа, таким образом государство-агрессор пытается оказать давление на мирные переговоры по завершению войны, в частности повлиять на вопрос территорий.
Это простой террор, который совершают россияне, ведь они не смогли заставить нас пойти на уступки на поле боя,
– подчеркнул Костенко.
Он добавил, что сейчас есть все признаки подготовки к новому массированному обстрелу, который оккупанты могут осуществить уже в ближайшие дни.
Мониторинговые каналы сообщают, что враг снарядил самолеты ракетами и может в любой момент осуществить их пуски. Ранее, президент Украины призвал украинцев быть готовыми, реагировать на сигнал "Воздушной тревоги" и позаботиться о собственной безопасности.
Что известно о последствиях последних российских атак?
С вечера 22 января вражеские войска продолжили терроризировать города Украины. После ночного обстрела зафиксировали попадание 19 вражеских дронов на территории Украины.
Россия атаковала Харьков беспилотником 23 января, ударив по Индустриальному району. Информация о пострадавших не поступала, но была угроза новых ударов.
Кривой Рог попал под атаку баллистическими ракетами и дронами 22 января, прогремел ряд взрывов и пострадали 12 человек. До атаки баллистики город более 10 часов находился под атакой дронов, частично разрушен частный дом, ранена 70-летняя женщина.