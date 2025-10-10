В Запорожье повреждены газовые объекты в результате вражеских обстрелов
- В Запорожье повреждены газовые объекты в результате вражеских обстрелов.
- Ночью Запорожье находилось под массированной атакой врага.
Запорожье всю ночь находилось под массированным ударом врага. В результате российских обстрелов там повреждены газовые объекты.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожгаз.
Что известно о поврежденных газовых объектах в Запорожье?
Около 6 часов утра 10 октября стало известно о повреждении газовых объектов в Запорожье в результате обстрелов.
В связи с этим в пресс-службе Запорожгаз указали, что важно временно ограничить потребление природного газа и обратились к жителям с просьбой минимально использовать газовые приборы до завершения аварийных работ.
"Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений. Просим отнестись с пониманием к ситуации. О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", – добавили там.
Глава ОВА Иван Федоров утром также отметил, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране.
"В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС – это предупредительные меры. Движение будет восстановлено как только позволит ситуация с безопасностью", – информировал он.
Что известно об атаке на Запорожье?
Ночью город находился под обстрелом врага. В результате российской атаки в Запорожье вспыхнул пожар в жилом доме.
По состоянию на 3 часа ночи враг нанес по Запорожью не менее 7 ударов БпЛА. Агрессор атаковал частный сектор и объекты инфраструктуры. По данным главы ОВА, произошло несколько возгораний.
Добавим, что по состоянию на 5 часов утра Запорожье уже более 6 часов находилось под массированной атакой врага.
К сожалению, есть информация о погибшем и пострадавших.