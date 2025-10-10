Запорожье всю ночь находилось под массированным ударом врага. В результате российских обстрелов там повреждены газовые объекты.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Запорожгаз.

Что известно о поврежденных газовых объектах в Запорожье?

Около 6 часов утра 10 октября стало известно о повреждении газовых объектов в Запорожье в результате обстрелов.

В связи с этим в пресс-службе Запорожгаз указали, что важно временно ограничить потребление природного газа и обратились к жителям с просьбой минимально использовать газовые приборы до завершения аварийных работ.

"Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений. Просим отнестись с пониманием к ситуации. О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", – добавили там.

Глава ОВА Иван Федоров утром также отметил, что оккупанты ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране.

"В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС – это предупредительные меры. Движение будет восстановлено как только позволит ситуация с безопасностью", – информировал он.

Что известно об атаке на Запорожье?