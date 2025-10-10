Запоріжжя цілу ніч перебувало під масованим ударом ворога. Внаслідок російських обстрілів там пошкоджено газові об'єкти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Запоріжгаз.

Що відомо про пошкоджені газові об'єкти в Запоріжжі?

Близько 6 години ранку 10 жовтня стало відомо про пошкодження газових об'єктів в Запоріжжі внаслідок обстрілів.

У зв'язку з цим в пресслужбі Запоріжгаз вказали, що важливо тимчасово обмежити споживання природного газу та звернулися до жителів з проханням мінімально використовувати газові прилади до завершення аварійних робіт.

"Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень. Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", – додали там.

Очільник ОВА Іван Федоров зранку також зазначив, що окупанти вночі атакували об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні.

"У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація", – інформував він.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?