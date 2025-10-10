Укр Рус
10 жовтня, 06:43
2

У Запоріжжі пошкоджено газові об'єкти внаслідок ворожих обстрілів

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Запоріжжі пошкодженні газових об'єкти внаслідок ворожих обстрілів.
  • Вночі Запоріжжя перебувало під масованою атакою ворога.

Запоріжжя цілу ніч перебувало під масованим ударом ворога. Внаслідок російських обстрілів там пошкоджено газові об'єкти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Запоріжгаз.

Що відомо про пошкоджені газові об'єкти в Запоріжжі?

Близько 6 години ранку 10 жовтня стало відомо про пошкодження газових об'єктів в Запоріжжі внаслідок обстрілів.

У зв'язку з цим в пресслужбі Запоріжгаз вказали, що важливо тимчасово обмежити споживання природного газу та звернулися до жителів з проханням мінімально використовувати газові прилади до завершення аварійних робіт. 

"Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень. Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", – додали там.

Очільник ОВА Іван Федоров зранку також зазначив, що окупанти вночі атакували об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні.

"У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація", – інформував він.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

  • Вночі місто перебувало під обстрілом ворога. Унаслідок російської атаки в Запоріжжі спалахнула пожежа в житловому будинку. 

  • Станом на 3 годину ночі ворог завдав по Запоріжжю щонайменше 7 ударів БпЛА. Агресор атакував приватний сектор та об'єкти інфраструктури. За даними глави ОВА, сталося кілька займань.

  • Додамо, що станом на 5 годину ранку Запоріжжя вже понад 6 годин перебувало під масованою атакою ворога.

  • На жаль, є інформація про загиблого та постраждалих.