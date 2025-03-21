Россия убила 14-летнего ребенка в Запорожье: его часы остановились в разбомбленном доме

Российский дрон унес жизнь 14-летней девочки в Запорожье. Ее часы остановились после взрыва, став символом трагедии.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе.

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Россияне атаковали Запорожье

В результате ночного удара по Запорожью погибли три человека, среди них 14-летняя девушка.

Россияне убили 14-летнюю девочку в Запорожье,

– отметила советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Дарья Заривная.

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что "Россия в очередной раз убила 14-летнего ребенка в Запорожье шахедом. Россия должна прекратить все удары".

Часы погибшего 14-летнего ребенка в Запорожье / смотреть видео

В сети появилось фото часов погибшей девочки, которые остановились в разбомбленном доме. Их предлагают отправить тем международным лидерам, кто до сих пор принимает российских дипломатов и избегает прямых ответов о поддержке Украины.