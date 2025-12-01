Россияне атаковали Николаев "Шахедами": вспыхнул пожар
- Российские дроны атаковали Николаев, вызвав пожар на кровле многоэтажки, все экстренные службы работают на месте.
- За прошедшие сутки "Шахеды" повредили девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома.
Россияне атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Под ночным вражеским ударом 1 декабря, в частности, оказался Николаев.
Атака противника не обошлась без последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Виталия Кима.
Какие последствия удара по Николаеву?
По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате утренней атаки ударных беспилотников на областной центр в городе вспыхнул пожар на кровле многоэтажки.
Все службы работают,
– написал он.
Соответствующую информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Информации о возможном наличии пострадавших из-за атаки не указывают.
Отметим, что за прошедшие сутки город также оказался под атакой "Шахедов". В результате атаки были повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома.
Также, согласно обнародованной информации, из-за удара россиян возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших в результате этой атаки, к счастью, нет.
Какие еще города оказались под атакой ранее?
Недавно россияне обстреляли Вышгород в Киевской области. Для террора мирного населения оккупанты использовали "Шахеды" с кассетными боеприпасами. Дроны сбросили их на город, а затем ударили по домам.
Также враг атаковал Сумы вечером 30 ноября. В "Сумыоблэнерго" сообщили, что в результате вражеской атаки обесточена часть города. Ранее в Сумах уже было попадание по объекту гражданской инфраструктуры.
До этого россияне попали по центральному рынку Краматорска. В результате ударов вспыхнул масштабный пожар на центральном рынке города. Во время обстрела пострадала женщина 1989 года рождения.