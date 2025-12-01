Россияне атаковали Николаев "Шахедами": вспыхнул пожар

Россияне атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Под ночным вражеским ударом 1 декабря, в частности, оказался Николаев.

Атака противника не обошлась без последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Виталия Кима.

Какие последствия удара по Николаеву?

По словам начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате утренней атаки ударных беспилотников на областной центр в городе вспыхнул пожар на кровле многоэтажки.

Все службы работают,

– написал он.

Соответствующую информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич. Информации о возможном наличии пострадавших из-за атаки не указывают.

Отметим, что за прошедшие сутки город также оказался под атакой "Шахедов". В результате атаки были повреждены девять грузовиков, два трактора, два легковых автомобиля, комбайн и окна дачного дома.

Также, согласно обнародованной информации, из-за удара россиян возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших в результате этой атаки, к счастью, нет.

