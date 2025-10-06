В 2 тысячах километрах от Украины: атака на НПЗ в Тюмени может быть рекордной
- Украинские дроны атаковали НПЗ в Тюмени, пролетев более 2000 километров, что является рекордным достижением.
- Удар подтвержден местными властями, местные СМИ отмечают, что в районе завода наблюдали кареты скорой помощи.
Украинские дроны установили новый рекорд, поразив нефтеперерабатывающий завод в Тюмени почти в 2000 километрах от линии фронта. Местные власти не ожидали такого, поэтому в городе даже не объявили тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Читайте также "Приближаемся к переломному моменту": эксперты предположили, сколько еще может воевать Россия
Почему эта атака БпЛА важна?
По имеющейся информации, минимум несколько дронов достигли самой Тюмени, и один из них взорвался на территории НПЗ. Однако пока речь не идет о повреждении установок первичной переработки нефти или возникновении масштабного пожара.
Удар подтвердила местная власть, которая традиционно заявила о якобы обезвреживании всех БпЛА и отсутствии последствий. В то же время местные СМИ отмечают, что в районе завода наблюдали кареты скорой помощи.
В то же время пока возможно сконцентрироваться на том факте, что украинские дроны преодолели более 2000 километров. А также то, что в Тюмени вообще не были готовы к такой атаке, в частности в городе не была объявлена воздушная тревога,
– добавили в Defense Express.
Для сравнения, предыдущие дальнобойные удары Украины включали атаку на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми (1700 километров) 10 августа 2025 года и на НПЗ в Орске (1500 километров) 3 октября 2025 года.
В то же время дальность в 2000 километров открывает зону поражения для огромной части России, в частности промышленных районов Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Челябинска, ранее считавшихся глубоким тылом.
Силы обороны продолжают удары по НПЗ: последние новости
Ночью 4 октября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Это один из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора: его годовая мощность составляет 18,4 миллиона тонн переработки нефти в год.
30 сентября массированной атаке дронов подвергся Волгоград. Россияне пытались сбивать беспилотники над местным нефтеперерабатывающим заводом.
В интервью 24 Каналу аналитик по национальной безопасности США и эксперт по международным отношениям Марк Тот подчеркнул, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам существенно влияют на финансы России. По его оценке, страна-агрессор ежедневно теряет около 1 миллиона баррелей нефти, или примерно 65 миллионов долларов.