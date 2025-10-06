Украинские дроны установили новый рекорд, поразив нефтеперерабатывающий завод в Тюмени почти в 2000 километрах от линии фронта. Местные власти не ожидали такого, поэтому в городе даже не объявили тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Почему эта атака БпЛА важна?

По имеющейся информации, минимум несколько дронов достигли самой Тюмени, и один из них взорвался на территории НПЗ. Однако пока речь не идет о повреждении установок первичной переработки нефти или возникновении масштабного пожара.

Удар подтвердила местная власть, которая традиционно заявила о якобы обезвреживании всех БпЛА и отсутствии последствий. В то же время местные СМИ отмечают, что в районе завода наблюдали кареты скорой помощи.

В то же время пока возможно сконцентрироваться на том факте, что украинские дроны преодолели более 2000 километров. А также то, что в Тюмени вообще не были готовы к такой атаке, в частности в городе не была объявлена воздушная тревога,

– добавили в Defense Express.

Для сравнения, предыдущие дальнобойные удары Украины включали атаку на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми (1700 километров) 10 августа 2025 года и на НПЗ в Орске (1500 километров) 3 октября 2025 года.

В то же время дальность в 2000 километров открывает зону поражения для огромной части России, в частности промышленных районов Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Челябинска, ранее считавшихся глубоким тылом.

Силы обороны продолжают удары по НПЗ: последние новости