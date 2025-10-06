Українські дрони встановили новий рекорд, уразивши нафтопереробний завод у Тюмені майже за 2000 кілометрів від лінії фронту. Місцева влада не очікувала такого, тож у місті навіть не оголосили тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Чому ця атака БпЛА важлива?

За наявною інформацією, мінімум кілька дронів досягли самої Тюмені, і один із них вибухнув на території НПЗ. Однак наразі не йдеться про пошкодження установок первинної переробки нафти чи виникнення масштабної пожежі.

Удар підтвердила місцева влада, яка традиційно заявила про нібито знешкодження всіх БпЛА та відсутність наслідків. Водночас місцеві ЗМІ зазначають, що у районі заводу спостерігали карети швидкої допомоги.

Водночас поки можливо сконцентруватися на тому факті, що українські дрони подолали понад 2000 кілометрів. А також те, що у Тюмені взагалі не були готові до такої атаки, зокрема у місті не була оголошена повітряна тривога,

– додали в Defense Express.

Для порівняння, попередні далекобійні удари України включали атаку на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" у Комі (1700 кілометрів) 10 серпня 2025 року та на НПЗ в Орську (1500 кілометрів) 3 жовтня 2025 року.

Водночас дальність у 2000 кілометрів відкриває зону ураження для величезної частини Росії, зокрема промислових районів Нижнього Тагілу, Єкатеринбурга та Челябінська, що раніше вважалися глибоким тилом.

