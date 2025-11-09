Россияне терроризировали частные дома в Одесской области: какие последствия атаки

Ночью 9 ноября российские оккупанты нанесли удары по Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломки повредили жилые дома.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Ночью враг терроризировал Одесскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения.

Последствия вражеского обстрела Одесской области / Фото ГСЧС

Разрушен гараж и крыши двух жилых домов. Возникшие пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели,

– пояснил Олег Кипер.

Спасатели отметили, что в результате ударов повреждений получила газовая труба, из-за чего произошло возгорание. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 12 пожарных.

Какие регионы Украины обстреляла Россия?