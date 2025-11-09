Россияне терроризировали частные дома в Одесской области: какие последствия атаки
- Ночью 9 ноября российские оккупанты нанесли удары по Одесской области, ПВО уничтожили большинство целей, но обломки повредили жилые дома.
- Поврежден гараж, крыши двух домов, а также газовая труба с возгоранием, которое ликвидировали спасатели.
Ночью 9 ноября российские оккупанты нанесли удары по Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломки повредили жилые дома.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Смотрите также Украина снова под атакой "Шахедов": в каких областях звучит тревога
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Ночью враг терроризировал Одесскую область ударными дронами. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения.
Последствия вражеского обстрела Одесской области / Фото ГСЧС
Разрушен гараж и крыши двух жилых домов. Возникшие пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели,
– пояснил Олег Кипер.
Спасатели отметили, что в результате ударов повреждений получила газовая труба, из-за чего произошло возгорание. От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 12 пожарных.
Какие регионы Украины обстреляла Россия?
Напомним, что Днепр подвергся мощной атаке российских дронов и ракет в ночь на 8 ноября. Один из ударных беспилотников попал в многоэтажку.
В Днепре в результате атаки российских дронов и ракет пострадали 13 человек, среди них есть дети, разрушено несколько квартир многоэтажки.
Кроме того, вечером 8 ноября взрывы раздавались в Запорожье. Россия атаковала регион дронами.