Удары продолжались с ночи до утра: Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак
- В ночь на 13 декабря Россия осуществила массированную атаку на Одесскую область, повредив гражданские, энергетические и промышленные объекты.
- В результате атаки возникли пожары, перебои с электро-, тепло- и водоснабжением; по данным ГСЧС, пострадали 4 человека.
Россияне в ночь на 13 декабря совершили одну из самых массированных атак на Одесскую область. Под вражеским ударом оказались объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Кипера, начальника ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.
Смотрите также Тревога в ряде областей, россияне запустили ракеты и БПЛА: где есть угроза и слышали взрывы
Что известно о массированной атаке на Одессу и область?
По данным ОВА, в области из-за атаки возникли пожары, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. Кое-где есть перебои с электроснабжением.
В областном центре также обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Все службы работают, чтобы стабилизировать ситуацию в городе.
По предварительной информации спасателей, пострадали 4 человека. ГСЧС сообщает, что удалось, в частности, ликвидировать возгорание гражданского судна. Для ликвидации последствий привлечены более 100 пожарных.
Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарное авто,
– добавили там.
Ликвидация последствий российской атаки: смотрите видео
Без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов приостановлена. Автомобильным перевозчикам поручили увеличить количество автобусов на городских маршрутах.
Каковы последствия вражеской атаки на Украину?
Начальник Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что после полуночи враг ударил БПЛА по Днепру. Пожар возник в здании, которое не эксплуатируется. Повреждены машины. Обошлось без пострадавших.
В то же время в Никопольском районе двое пострадавших. Это мужчины 43 и 67 лет. У последнего множественные осколочные ранения и термические ожоги. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Оба местных остаются в медучреждении.
Ночью и под утро враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в Николаевской области. Сейчас без электроснабжения населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Раненых нет.