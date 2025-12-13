Удары продолжались с ночи до утра: Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак

Россияне в ночь на 13 декабря совершили одну из самых массированных атак на Одесскую область. Под вражеским ударом оказались объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Олега Кипера, начальника ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.

Что известно о массированной атаке на Одессу и область?

По данным ОВА, в области из-за атаки возникли пожары, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. Кое-где есть перебои с электроснабжением.

В областном центре также обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение. Все службы работают, чтобы стабилизировать ситуацию в городе.

По предварительной информации спасателей, пострадали 4 человека. ГСЧС сообщает, что удалось, в частности, ликвидировать возгорание гражданского судна. Для ликвидации последствий привлечены более 100 пожарных.

Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарное авто,

– добавили там.

Ликвидация последствий российской атаки: смотрите видео

Без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов приостановлена. Автомобильным перевозчикам поручили увеличить количество автобусов на городских маршрутах.

Каковы последствия вражеской атаки на Украину?