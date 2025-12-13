Удари тривали від ночі до ранку: Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак
- У ніч на 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на Одеську область, пошкодивши цивільні, енергетичні та промислові об'єкти.
- Внаслідок атаки виникли пожежі, перебої з електро-, тепло- та водопостачанням, за даними ДСНС постраждали 4 людини.
Росіяни у ніч на 13 грудня здійснили одну з найбільш масованих атак на Одеську область. Під ворожим ударом опинилися об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, начальника МВА Сергія Лисака та ДСНС.
Що відомо про масовану атаку на Одесу та область?
За даними ОВА, в області через атаку виникли пожежі, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Подекуди є перебої з електропостачанням.
В обласному центрі, зокрема також знеструмлені обʼєкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання. Усі служби працюють, аби стабілізувати ситуацію в місті.
За попередньою інформацією рятувальників, постраждали 4 людини. ДСНС повідомляє, що вдалося, зокрема, ліквідувати загоряння цивільного судна. Для ліквідації наслідків залучені понад 100 вогнеборців.
Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто,
– додали там.
Ліквідація наслідків російської атаки: дивіться відео
Без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена. Автомобільним перевізникам доручили збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.
Які наслідки ворожої атаки на Україну?
Начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що після опівночі ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Пожежа виникла у будівлі, яка не експлуатується. Пошкоджені автівки. Минулося без постраждалих.
Водночас у Нікопольському районі є двоє потерпілих. Це чоловіки 43 та 67 років. В останнього множинні уламкові поранення та термічні опіки. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Обидва місцеві залишаються у медзакладі.
Уночі та під ранок ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в Миколаївській області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Поранених немає.