Удари тривали від ночі до ранку: Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак

Росіяни у ніч на 13 грудня здійснили одну з найбільш масованих атак на Одеську область. Під ворожим ударом опинилися об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, начальника МВА Сергія Лисака та ДСНС.

Що відомо про масовану атаку на Одесу та область?

За даними ОВА, в області через атаку виникли пожежі, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Подекуди є перебої з електропостачанням.

В обласному центрі, зокрема також знеструмлені обʼєкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання. Усі служби працюють, аби стабілізувати ситуацію в місті.

За попередньою інформацією рятувальників, постраждали 4 людини. ДСНС повідомляє, що вдалося, зокрема, ліквідувати загоряння цивільного судна. Для ліквідації наслідків залучені понад 100 вогнеборців.

Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто,

– додали там.

Ліквідація наслідків російської атаки: дивіться відео

Без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена. Автомобільним перевізникам доручили збільшити кількість автобусів на міських маршрутах.

Які наслідки ворожої атаки на Україну?