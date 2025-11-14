Россияне массированно атаковали Черкасскую область: какие последствия

Оккупанты ночью 14 ноября атаковали Черкасскую область. Повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщил Игорь Табурец, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Черкасскую область?

По данным главы ОВА, в пределах области силами и средствами ПВО обезврежено 30 российских БпЛА. По его словам, обошлось без пострадавших.

Однако обломки нанесли ущерб жилой инфраструктуре.

Черкасский район – повреждены окна и кровли не менее 12 частных домов и хозяйственных построек, линию электропередач, газовую трубу низкого давления.

Золотоношский район – предварительно, обломками изуродовано 15 домов, 2 автомобиля.

Уманский район – взрывной волной здесь выбило несколько окон.

Сейчас работают все необходимые службы и продолжается обследование территории.

Последствия атаки / Фото главы ОВА

