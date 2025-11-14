Россияне массированно атаковали Черкасскую область: какие последствия
- Россияне ночью 14 ноября атаковали Черкасскую область.
- Глава ОВА сообщил, что повреждены дома, автомобили и не только.
Оккупанты ночью 14 ноября атаковали Черкасскую область. Повреждена жилая инфраструктура.
Об этом сообщил Игорь Табурец, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Черкасскую область?
По данным главы ОВА, в пределах области силами и средствами ПВО обезврежено 30 российских БпЛА. По его словам, обошлось без пострадавших.
Однако обломки нанесли ущерб жилой инфраструктуре.
- Черкасский район – повреждены окна и кровли не менее 12 частных домов и хозяйственных построек, линию электропередач, газовую трубу низкого давления.
- Золотоношский район – предварительно, обломками изуродовано 15 домов, 2 автомобиля.
- Уманский район – взрывной волной здесь выбило несколько окон.
Сейчас работают все необходимые службы и продолжается обследование территории.
Последствия атаки / Фото главы ОВА
Россия била по Киеву: основное
В результате российской атаки зафиксированы попадания БпЛА в многоэтажки в нескольких районах Киева. Всего, по данным полиции, повреждено около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.
Также повреждены и медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства.
Добавим, что в результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей.
Пострадало более 20 человек. Также известно, что есть погибшие в результате вражеской атаки.