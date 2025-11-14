Об этом сообщил Игорь Табурец, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Черкасскую область?

По данным главы ОВА, в пределах области силами и средствами ПВО обезврежено 30 российских БпЛА. По его словам, обошлось без пострадавших.

Однако обломки нанесли ущерб жилой инфраструктуре.

  • Черкасский район – повреждены окна и кровли не менее 12 частных домов и хозяйственных построек, линию электропередач, газовую трубу низкого давления.
  • Золотоношский район – предварительно, обломками изуродовано 15 домов, 2 автомобиля.
  • Уманский район – взрывной волной здесь выбило несколько окон.

Сейчас работают все необходимые службы и продолжается обследование территории.

Россия била по Киеву: основное

  • В результате российской атаки зафиксированы попадания БпЛА в многоэтажки в нескольких районах Киева. Всего, по данным полиции, повреждено около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

  • Также повреждены и медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и транспортные средства.

  • Добавим, что в результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей.

  • Пострадало более 20 человек. Также известно, что есть погибшие в результате вражеской атаки.