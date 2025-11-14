Про це повідомив Ігор Табурець, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Черкащину?

За даними глави ОВА, в межах області силами та засобами ППО знешкоджено 30 російських БпЛА. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Однак уламки завдали шкоди житловій інфраструктурі.

Черкаський район – пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.

Золотоніський район – попередньо, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі.

Уманський район – вибуховою хвилею тут вибило кілька вікон.

Наразі працюють усі необхідні служби та триває обстеження території.

Наслідки атаки / Фото глави ОВА

Росія била по Києву: основне