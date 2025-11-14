Про це повідомив Ігор Табурець, передає 24 Канал.
Дивіться також Били по лікарні та житлових будинках: перші кадри після масованого терору Києва
Що відомо про атаку на Черкащину?
За даними глави ОВА, в межах області силами та засобами ППО знешкоджено 30 російських БпЛА. За його словами, обійшлося без постраждалих.
Однак уламки завдали шкоди житловій інфраструктурі.
- Черкаський район – пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.
- Золотоніський район – попередньо, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі.
- Уманський район – вибуховою хвилею тут вибило кілька вікон.
Наразі працюють усі необхідні служби та триває обстеження території.
Наслідки атаки / Фото глави ОВА
Росія била по Києву: основне
Внаслідок російської атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах Києва. Загалом, за даними поліції, пошкоджено близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.
Також пошкоджено і медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.
Додамо, що внаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.
Постраждало понад 20 людей. Також відомо, що є загиблі внаслідок ворожої атаки.