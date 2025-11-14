Про це повідомив Ігор Табурець, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Черкащину?

За даними глави ОВА, в межах області силами та засобами ППО знешкоджено 30 російських БпЛА. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Однак уламки завдали шкоди житловій інфраструктурі.

  • Черкаський район – пошкоджено вікна й покрівлі щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску.
  • Золотоніський район – попередньо, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі.
  • Уманський район – вибуховою хвилею тут вибило кілька вікон.

Наразі працюють усі необхідні служби та триває обстеження території.

Наслідки атаки / Фото глави ОВА

Росія била по Києву: основне

  • Внаслідок російської атаки зафіксовані влучання БпЛА у багатоповерхівки в декількох районах Києва. Загалом, за даними поліції, пошкоджено близько 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.

  • Також пошкоджено і медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та транспортні засоби.

  • Додамо, що внаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.

  • Постраждало понад 20 людей. Також відомо, що є загиблі внаслідок ворожої атаки.