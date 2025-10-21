Двойной удар: Свитан объяснил, чем критична для России остановка газзавода в Оренбурге

Дроны 19 октября 2025 года атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод. Это крупнейший объект такого типа в мире.

Он принадлежит российскому "Газпрому". Есть информация, что завод приостановил свою работу. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что беспилотником удалось остановить очень важный технологический цикл, который обеспечивал российскую военную промышленность.

Что известно об атаке на газоперерабатывающий завод?

Роман Свитан отметил, что атака была очень хорошо подготовлена. Он назвал это санкциями Сил обороны Украины.

Только профессионалы могли подготовить этот удар, точно атаковав беспилотниками цели. Почему важно было остановить Оренбургский завод? Кроме того, что остановили гелиевый завод, прекратилось также получение денег,

– сказал он.

Военный эксперт отметил, что газ на Оренбургский завод поставляли из Казахстана, но значительную часть доходов получала Россия. Поэтому атака беспилотниками осуществила двойной удар по стране.

Украина к подготовке удара могла привлекать и специалистов из газовой сферы, чтобы операция прошла максимально эффективно.

Свитан добавил, что подобными ударами можно положить российскую экономику, что будет способствовать краху самой России.

