Россияне ударили по Харькову: повреждена гражданская инфраструктура
- В Харькове 9 января россияне нанесли удар по Слободскому району, повредив гаражный кооператив.
- В результате атаки разрушены гаражи и автомобили, повреждено остекление окон в нескольких многоквартирных домах, без погибших или раненых.
Россияне продолжают атаковать украинские города, терроризируя мирное население. Вечером 9 января в Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет 24 Канал.
Что известно о последствиях атаки?
Вечером 9 января в нескольких районах Харькова объявили воздушную тревогу. Первые взрывы в городе прогремели в 19:29.
По его словам, россияне попали в гражданскую инфраструктуру в Слободском районе города. Удар был нанесен по гаражному кооперативу. В результате атаки повреждено остекление окон в нескольких многоквартирных домах, разрушены гаражи и автомобили.
Пока информации о погибших или раненых не поступало.
Какие города враг атаковал сегодня?
Кроме харьковчан взрывы слышали и жители Одессы.
В направлении Лимановки и Одессы с Черного моря летел ряд беспилотников. Впоследствии Сергей Лысак из Одесской ГВА подтвердил атаку.
Следует сказать, что тревога в Одесской области коснулась не всех районов. Днем 9 января ее объявляли только в Одесском районе, причем несколько раз – в 14:00 и в 16:00.