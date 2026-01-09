Россияне ударили по Харькову: повреждена гражданская инфраструктура

Россияне продолжают атаковать украинские города, терроризируя мирное население. Вечером 9 января в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Орешник" попал в цех госпредприятия на Львовщине, – Reuters

Что известно о последствиях атаки?

Вечером 9 января в нескольких районах Харькова объявили воздушную тревогу. Первые взрывы в городе прогремели в 19:29.

По его словам, россияне попали в гражданскую инфраструктуру в Слободском районе города. Удар был нанесен по гаражному кооперативу. В результате атаки повреждено остекление окон в нескольких многоквартирных домах, разрушены гаражи и автомобили.

Пока информации о погибших или раненых не поступало.

Какие города враг атаковал сегодня?