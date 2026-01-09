Укр Рус
9 січня, 20:28
Росіяни вгатили по Харкову: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Діана Подзігун
Основні тези
  • У Харкові 9 січня росіяни завдали удару по Слобідському району, пошкодивши гаражний кооператив.
  • Внаслідок атаки зруйновано гаражі та автомобілі, пошкоджено скління вікон у кількох багатоквартирних будинках, без загиблих або поранених.

Росіяни продовжують атакувати українські міста, тероризуючи мирне населення. Вечері 9 січня у Харкові прогриміли вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки?

Ввечері 9 січня у декількох районах Харкова оголосили повітряну тривогу. Перші вибухи у місті пролунали о 19:29. 

За його словами, росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру у в Слобідському районі міста. Удар було нанесено по гаражному кооперативу. Внаслідок атаки пошкоджено скління вікон у кількох багатоквартирних будинках, зруйновано гаражі та автомобілі.

Наразі інформації про загиблих чи поранених не надходило. 

Які міста ворог атакував сьогодні?

  • Окрім харків'ян вибухи чули й мешканці Одеси. 

  • В напрямку Лиманівки та Одеси з Чорного моря летіла низка безпілотників. Згодом Сергій Лисак з Одеської МВА підтвердив атаку.

  • Слід сказати, що тривога на Одещині торкнулася не всіх районів. Удень 9 січня її оголошували тільки в Одеському районі, до того ж декілька разів – о другій дня й о четвертій.