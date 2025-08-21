Российские войска утром 21 августа нанесли комбинированный удар по Львову. К сожалению, в результате действий врага есть пострадавшие.

Есть информация о жертве в результате атаки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу ОВА.

Что известно о пострадавших во Львове?

Российские войска под утро 21 августа нанесли комбинированный удар по Львову. Оккупанты били по городу БПЛА и крылатыми ракетами.

По предварительным данным, в результате атаки по состоянию на 7:51 один человек погиб, 2 – травмированы.

Также известно о повреждении десятка жилых домов.

Сейчас на местах работают все профильные службы.

