Комбінований ворожий удар по Львову: загинула людина, є постраждалі
- Російські війська 21 серпня завдали комбінованого удару по Львову з використанням БпЛА та ракет.
- Внаслідок атаки є постраждалі. Також відомо, що загинула людина.
Російські війська зранку 21 серпня завдали комбінованого удару по Львову. На жаль, внаслідок дій ворога є постраждалі.
Є інформація про жертву внаслідок атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Максима Козицького, главу ОВА.
Дивіться також У Львові пролунала серія вибухів: місто під ракетною атакою
Що відомо про постраждалих у Львові?
Російські війська під ранок 21 серпня завдали комбінованого удару по Львову. Окупанти били по місту БпЛА та крилатими ракетами.
За попередніми даними, внаслідок атаки станом на 7:51 одна людина загинула, 2 – травмовані. Також відомо про пошкодження десятка житлових будинків.
Наразі на місцях працюють всі профільні служби.
Вже о 8:18 Андрій Садовий, мер Львова, повідомив, що підтверджена інформація, що одна людина загинула.
Внаслідок атаки двоє постраждалих. Один чоловік перебуває у важкому стані, зараз у операційній.
Інший потерпілий має поранення грудної клітки та ноги, його стан оцінюють як середньої важкості. Лікарі проводять обстеження.
Наслідки атаки по Львову / Фото ДСНС
Дивіться також Росія масовано атакує Україну ракетами та "Шахедами": де чули вибухи та які наслідки
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Комбінований удар по Львову: деталі
- В четвер, 21 серпня, у Львові була гучна ніч.
- Ворог здійснив комбіновану атаку ударними БпЛА та ракетами.
- За даними міського голови, прилетіло на вулиці Олени Степанівни.
- Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи.