Операторы БпЛА из 65 отдельной механизированной бригады смогли поразить вражеский подвижной состав. Точными ударами бойцы ВСУ смогли обезвредить поезд оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео 65 ОМБр ВСУ.

Что известно об уничтожении российского поезда в Запорожье?

Силы обороны 19 июля попали дронами по российскому поезду на Запорожском направлении, в результате чего тот сгорел. Подразделение операторов БпЛА "Ронини", принадлежащее к 65 ОМБр, подожгли цистерны с топливом для оккупантов.

Военные на земле сначала остановили подвижной состав с топливом на временно оккупированной территории, а операторы дронов точно их подожгли.

Работа выполнена специализированными средствами, что рассчитаны на попадание на большие дистанции.

Как украинские дроны подожгли вражеский поезд: смотрите видео

Какие последствия удара последних ударов по врагу с дронов?

Дроны уничтожили российское железнодорожное сообщение через оккупированную территорию Запорожской области. Под ударом как раз оказался поезд оккупантов. Для этого бойцы провели уникальную операцию между Урожайным и Токмаком. По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко российская армия знает, что БпЛА ведут охоту на их железную дорогу, поэтому теперь перевозят топливо автомобилями. Однако оккупантам никак не удастся скрыть свое перемещение на территории Украины.

К слову, во временно оккупированном Крыму дроны уничтожили дорогую РЛС "Каста-2Е2. Она была расположена на своей позиции, однако ее заметили украинские дроны и нанесли сокрушительный удар. В результате радиолокационная система сгорела.