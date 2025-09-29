Ночью 29 сентября армия России запустила по территории Украины 32 дрона. По вражеским воздушным целям работали силы ПВО.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке дронами 29 сентября?

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали 32-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Вражеские силы запускали свои средства воздушного нападения с направлений:

Брянск,

Орел,

Приморско-Ахтарск,

Около 20 из запущенных целей по Украине – "Шахеды".

Воздушное нападение противника отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере и Востоке страны,

– говорится в сообщении.

Согласно данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях.

По состоянию на 9:20 атака дронов продолжается. В частности, на Севере и Востоке фиксируют новые группы ударных БпЛА.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

