Враг бил "Кинжалами", другими ракетами и более 100 дронов: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 3 ноября российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами. Вражеское вооружение попало на 11 локациях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как ночью отработала ПВО?

С вечера 2 ноября оккупанты применили по Украине три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и 138 "Шахедами", "Герберами" и беспилотниками других типов. Около 80 из всех дронов – это "Шахеды".

Враг запускал ракеты и дроны из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, Липецкой области и временно оккупированного Крыма.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы смогли обезвредить одну аэробаллистическую ракету "Кинжал" и 115 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других. Воздушное нападение отражали на Севере, Юге и Востоке страны.

Попадание ракет и 20 ударных БпЛА зафиксировано на 11 локациях.



Сбитые цели по состоянию на утро 3 ноября / Инфографика Воздушных Сил

