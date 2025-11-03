В городе слышали взрывы, о чем сообщили местные телеграм-сообщества. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия атакует Украину: в нескольких областях фиксируют "Шахеды", были пуски из МиГ-31К

Что известно о воздушной атаке на Днепр 3 ноября?

Воздушную тревогу в Днепре и области объявили ночью 3 ноября в 03:57. В это время Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения врагом с южного направления.

Также еще была актуальной угроза ударных БпЛА российской армии для некоторых областей.

Мониторинговые сообщества информировали о пусках баллистики из Крыма. Воздушные силы призвали жителей Днепра в укрытия – и через несколько минут, около 4 утра, в городе прогремели взрывы.

Где еще были взрывы этой ночью?