В городе слышали взрывы, о чем сообщили местные телеграм-сообщества. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология атаки Россия атакует Украину: в нескольких областях фиксируют "Шахеды", были пуски из МиГ-31К
Что известно о воздушной атаке на Днепр 3 ноября?
Воздушную тревогу в Днепре и области объявили ночью 3 ноября в 03:57. В это время Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения врагом с южного направления.
Также еще была актуальной угроза ударных БпЛА российской армии для некоторых областей.
Мониторинговые сообщества информировали о пусках баллистики из Крыма. Воздушные силы призвали жителей Днепра в укрытия – и через несколько минут, около 4 утра, в городе прогремели взрывы.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще были взрывы этой ночью?
Этой же ночью Россия ударила по Сумской области беспилотниками. Уже известно, что погиб человек. Есть разрушения, спасатели вытащили из-под завалов несколько пострадавших.
В конце дня 2 ноября на Житомирщину полетели "Кинжалы". Тогда в воздухе фиксировали МиГ-31К и объявляли воздушную тревогу по всей Украине.