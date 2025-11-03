У місті чули вибухи, про що повідомили місцеві телеграм-спільноти. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія атакує Україну: в кількох областях фіксують "Шахеди", були пуски з МіГ-31К

Що відомо про повітряну атаку на Дніпро 3 листопада?

Повітряну тривогу у Дніпрі та області оголосили вночі 3 листопада о 03:57. У цей час Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом з південного напрямку.

Також ще була актуальною загроза ударних БпЛА російської армії для деяких областей.

Моніторингові спільноти інформували про пуски балістики з Криму. Повітряні сили закликали жителів Дніпра до укриттів – і за кілька хвилин, близько 4 ранку, у місті пролунали вибухи.

Де ще були вибухи цієї ночі?