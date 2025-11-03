Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Смотрите также Россия терроризирует Украину: в нескольких областях фиксируют "Шахеды"
Как ночью отработала ПВО?
С вечера 2 ноября оккупанты применили по Украине три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и 138 "Шахедами", "Герберами" и беспилотниками других типов. Около 80 из всех дронов – это "Шахеды".
Враг запускал ракеты и дроны из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, Липецкой области и временно оккупированного Крыма.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы смогли обезвредить одну аэробаллистическую ракету "Кинжал" и 115 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и других. Воздушное нападение отражали на Севере, Юге и Востоке страны.
Попадание ракет и 20 ударных БпЛА зафиксировано на 11 локациях.
Сбитые цели по состоянию на утро 3 ноября / Инфографика Воздушных Сил
Ночная атака врага: последние новости
В Николаеве из-за атаки врага возник пожар на одном из объектов. Были повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. Обошлось без пострадавших.
Ночью после российского обстрела Днепра на одном из предприятий возник пожар, который оперативно потушили. Один человек получил травмы.
Оккупанты атаковали Сумскую область дронами, в результате чего погиб один человек. Работники ГСЧС спасли из-под завалов трех человек, им оказали медицинскую помощь.