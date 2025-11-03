Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Росія тероризує Україну: в кількох областях фіксують "Шахеди"

Як вночі відпрацювала ППО?

Із вечора 2 листопада окупанти застосували по Україні три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", а також балістичними ракетами "Іскандер-М", п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та 138 "Шахедами", "Герберами" та безпілотниками інших типів. Близько 80 з усіх дронів – це "Шахеди".

Ворог запускав ракети й дрони з Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, Липецької області та тимчасово окупованого Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи змогли знешкодити одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" й інших. Повітряний напад відбивали на Півночі, Півдні та Сході країни.

Влучання ракет та 20 ударних БпЛА зафіксовано на 11 локаціях.



Збиті цілі станом на ранок 3 листопада / Інфографіка Повітряних Сил

Нічна атака ворога: останні новини