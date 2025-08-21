ВСУ поразили российский грузовой поезд с цистернами в Запорожской области. Это срывает третью волну наступления оккупантов.

Удары по логистике врага мешают его наступлению, потому что без топлива не поедут танки и любая техника. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

К теме Дымит более чем на 60 километров: спутниковый снимок, как догорает железная дорога оккупантов в Запорожье

Как такие удары мешают наступлению врага?

Петр Андрющенко отметил, что у оккупантов сложная ситуация в Запорожской области, потому что железная дорога находится под контролем Сил обороны. Враг пытается избежать ударов.

Когда в июне – июле было неоднократно поражено несколько поездов, загруженность спала. Захватчики прогоняли пустые поезда, локомотивы. Они пытались понять, насколько наши Силы обороны держат под контролем, понимают, что там происходит. В итоге они погнали поезд. В этот раз дроны сыграли очень важную роль, но не ключевую.

В этот раз будет сложно починить эту колею. Даже российские чрезвычайники приехали, посмотрели на этот пожар, развернулись и уехали. Они решили не трогать. Потому что боялись, что попадут под огонь наших дронов,

– объяснил руководитель Центра изучения оккупации.

Россиянам будет не просто растянуть поезда, как это было в прошлый раз. На это уйдет много времени. Им придется менять рельсы, понимая, что неподалеку летают украинские дроны.

Поэтому, вероятно, сейчас оккупанты будут передвигать топливо по автодорогам через сухопутный коридор. То есть через Мариуполь, Бердянск, на Мелитополь и обратным движением.

Враг в панике. Они прогоняют топливо через коридор, пытаются делать это ночью с применением гражданского транспорта. Едут такие колонны: и военный, и гражданский транспорт. В гражданском транспорте за рулем сидят военные.

Но сколько не перегоняй, это не перекроет того количества поставки топлива, которое может обеспечиваться железной дорогой. Поэтому прекрасная новость со всех сторон. Мы должны понимать, что таким образом срывается третья волна наступления россиян, которая на старте,

– подчеркнул Андрющенко.

Россияне действительно готовятся к новой мощной третьей волне наступления. Но такие удары по логистике точно мешают этому. Потому что без топлива танки и любая техника не поедут.

Что известно об атаке на поезд?