ЗСУ уразили російський вантажний потяг з цистернами у Запорізькій області. Це зриває третю хвилю наступу окупантів.

Удари по логістиці ворога заважають його наступу, тому що без палива не поїдуть танки та будь-яка техніка. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як такі удари заважають наступу ворога?

Петро Андрющенко зазначив, що в окупантів складна ситуація у Запорізькій області, тому що залізниця перебуває під контролем Сил оборони. Ворог намагається уникнути ударів.

Коли у червні – липні було неодноразово уражено кілька потягів, завантаженість спала. Загарбники проганяли пусті потяги, локомотиви. Вони намагалися зрозуміти, наскільки наші Сили оборони тримають під контролем, розуміють, що там відбувається. У підсумку вони погнали потяг. Цього разу дрони відіграли дуже важливу роль, але не ключову.

Цього разу буде складно полагодити цю колію. Навіть російські надзвичайники приїхали, подивилися на цю пожежу, розвернулися та поїхали. Вони вирішили не чіпати. Тому що боялися, що потраплять під вогонь наших дронів,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Росіянам буде не просто розтягнути потяги, як це було минулого разу. На це піде багато часу. Їм доведеться змінювати рейки, розуміючи, що неподалік літають українські дрони.

Тому, ймовірно, зараз окупанти будуть пересувати паливо автошляхами через сухопутний коридор. Тобто через Маріуполь, Бердянськ, на Мелітополь і зворотним рухом.

Ворог у паніці. Вони проганяють паливо через коридор, намагаються робити це вночі із застосуванням цивільного транспорту. Їдуть такі колони: і військовий, і цивільний транспорт. У цивільному транспорті за рулем сидять військові.

Але скільки не переганяй, це не перекриє тієї кількості поставки палива, яка може забезпечуватися залізницею. Тому прекрасна новина зі всіх боків. Ми маємо розуміти, що у такий спосіб зривається третя хвиля наступу росіян, яка на старті,

– підкреслив Андрющенко.

Росіяни дійсно готуються до нової потужної третьої хвилі наступу. Але такі удари по логістиці точно заважають цьому. Тому що без палива танки та будь-яка техніка не поїдуть.

Що відомо про атаку на поїзд?