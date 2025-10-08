Западные СМИ отмечают эффективность использования Украиной надводных беспилотников Magura, которые способны выпускать и ракеты, и дроны. Анализируя атаку на Туапсе, они могли нести в себе волоконно-оптические БпЛА, что позволяет летать без радиосигналов, быть невосприимчивыми к электронным помехам.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала предположил, что Magura мог быть оснащен как ракетами Р-73 (старые советские), так и Sidewinder (американские).

БЭКи могут выпускать ударные дроны

Когда в сентябре была атака ГУР в Крыму и удалось уничтожить несколько российских самолетов-амфибий Бе-12, которые ищут подводные лодки и контролируют акваторию, тогда был уничтожен радиолокатор "Небо-У". Это, как отметил авиаэксперт, одна из самых мощных РЛС. По его словам, вероятнее, что тогда безэкипажный катер (БЭК) Magura приблизился, открыл свои отсеки и запустил ударные дроны.

Авиаэксперт озвучил, что когда впоследствии появилось сообщение об атаке в Туапсе, то он предположил, что вероятнее там тоже запускали с безэкипажных катеров FPV-дроны с помощью оптоволоконной системы, имея ретрансляторы и возможность передавать информацию.

Разница между мысом в Крыму или Форосом, где были уничтожены санатории ФСБ, и Туапсе – небольшая, это вопрос исключительно количества ретрансляторов и как эффективно они будут работать. Ситуация показывает, что они работают надежно,

– озвучил Криволап.

Он указал на то, что если посмотреть на движение дронов в Туапсе, то становится понятным, что ими как раз маневрировали, они не шли самостоятельно по какой-то программе от точки к точке. То есть операторы дронов видели, что они делают.

Атака на Туапсе: что известно?