Західні ЗМІ відзначають ефективність використання Україною надводних безпілотників Magura, які здатні випускати і ракети, і дрони. Аналізуючи атаку на Туапсе, вони могли нести в собі волоконно-оптичні БпЛА, що дає змогу літати без радіосигналів, бути несприйнятливими до електронних перешкод.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу припустив, що Magura міг бути оснащений як ракетами Р-73 (старі радянські), так і Sidewinder (американські).

БЕКи можуть випускати ударні дрони

Коли у вересні була атака ГУР у Криму і вдалося знищити декілька російських літаків-амфібій Бе-12, які шукають підводні човни й контролюють акваторію, тоді було знищено радіолокатор "Небо-У". Це, як наголосив авіаексперт, одна з найпотужніших РЛС. З його слів, ймовірніше, що тоді безекіпажний катер (БЕК) Magura наблизився, відкрив свої відсіки і запустив ударні дрони.

Авіаексперт озвучив, що коли згодом з'явилось повідомлення про атаку в Туапсе, то він припустив, що ймовірніше там теж запускали з безекіпажних катерів FPV-дрони за допомогою оптоволоконної системи, маючи ретранслятори й можливість передавати інформацію.

Різниця між мисом у Криму чи Форосом, де були знищені санаторії ФСБ, й Туапсе – невелика, це питання виключно кількості ретрансляторів і як ефективно вони працюватимуть. Ситуація показує, що вони працюють надійно,

– озвучив Криволап.

Він вказав на те, що якщо подивитися на рух дронів в Туапсе, то стає зрозумілим, що ними як раз маневрували, вони не йшли самостійно по якійсь програмі від точки до точки. Тобто оператори дронів бачили, що вони роблять.

Атака на Туапсе: що відомо?