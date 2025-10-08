Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу припустив, що Magura міг бути оснащений як ракетами Р-73 (старі радянські), так і Sidewinder (американські).
Дивіться також У Криму дрони уразили найбільшу нафтову базу: там спалахнула масштабна пожежа
БЕКи можуть випускати ударні дрони
Коли у вересні була атака ГУР у Криму і вдалося знищити декілька російських літаків-амфібій Бе-12, які шукають підводні човни й контролюють акваторію, тоді було знищено радіолокатор "Небо-У". Це, як наголосив авіаексперт, одна з найпотужніших РЛС. З його слів, ймовірніше, що тоді безекіпажний катер (БЕК) Magura наблизився, відкрив свої відсіки і запустив ударні дрони.
Авіаексперт озвучив, що коли згодом з'явилось повідомлення про атаку в Туапсе, то він припустив, що ймовірніше там теж запускали з безекіпажних катерів FPV-дрони за допомогою оптоволоконної системи, маючи ретранслятори й можливість передавати інформацію.
Різниця між мисом у Криму чи Форосом, де були знищені санаторії ФСБ, й Туапсе – невелика, це питання виключно кількості ретрансляторів і як ефективно вони працюватимуть. Ситуація показує, що вони працюють надійно,
– озвучив Криволап.
Він вказав на те, що якщо подивитися на рух дронів в Туапсе, то стає зрозумілим, що ними як раз маневрували, вони не йшли самостійно по якійсь програмі від точки до точки. Тобто оператори дронів бачили, що вони роблять.
Атака на Туапсе: що відомо?
Порт в Туапсе Краснодарського краю опинився під атакою дронів 24 вересня. Місцева влада тоді наголосила на небезпеці обстрілів з безекіпажних катерів (типу Magura). В місті були чутні вибухи.
Видання Forbes, проаналізувавши атаку на Туапсе, вказало на те, що це перший зафіксований випадок, коли були застосовані волоконно-оптичні дрони, які запустили з моря. Вони не піддаються системам РЕБ, тобто глушінню. ЗМІ написало, що завдяки тому, що їх встановлюють на морських платформах, вдається розширити радіус дії значно за межі узбережжя.