Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала предположил, что Magura мог быть оснащен как ракетами Р-73 (старые советские), так и Sidewinder (американские).
БЭКи могут выпускать ударные дроны
Когда в сентябре была атака ГУР в Крыму и удалось уничтожить несколько российских самолетов-амфибий Бе-12, которые ищут подводные лодки и контролируют акваторию, тогда был уничтожен радиолокатор "Небо-У". Это, как отметил авиаэксперт, одна из самых мощных РЛС. По его словам, вероятнее, что тогда безэкипажный катер (БЭК) Magura приблизился, открыл свои отсеки и запустил ударные дроны.
Авиаэксперт озвучил, что когда впоследствии появилось сообщение об атаке в Туапсе, то он предположил, что вероятнее там тоже запускали с безэкипажных катеров FPV-дроны с помощью оптоволоконной системы, имея ретрансляторы и возможность передавать информацию.
Разница между мысом в Крыму или Форосом, где были уничтожены санатории ФСБ, и Туапсе – небольшая, это вопрос исключительно количества ретрансляторов и как эффективно они будут работать. Ситуация показывает, что они работают надежно,
– озвучил Криволап.
Он указал на то, что если посмотреть на движение дронов в Туапсе, то становится понятным, что ими как раз маневрировали, они не шли самостоятельно по какой-то программе от точки к точке. То есть операторы дронов видели, что они делают.
Атака на Туапсе: что известно?
Порт в Туапсе Краснодарского края оказался под атакой дронов 24 сентября. Местные власти тогда отметили опасность обстрелов с безэкипажных катеров (типа Magura). В городе были слышны взрывы.
Издание Forbes, проанализировав атаку на Туапсе, указало на то, что это первый зафиксированный случай, когда были применены волоконно-оптические дроны, которые запустили с моря. Они не поддаются системам РЭБ, то есть глушению. СМИ написало, что благодаря тому, что их устанавливают на морских платформах, удается расширить радиус действия значительно за пределы побережья.