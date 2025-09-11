В СМИ впервые появилась информация, что 10 сентября во время массированной дроновой атаки российские беспилотники фиксировали и в воздушном пространстве Литвы. Это событие стало беспрецедентным случаем в истории НАТО.

Литва, которая граничит с Россией и Беларусью, является стратегически важной для Североатлантического альянса, в частности из-за ее близости к Калининградской области. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на материал Spiegel.

Что известно о российских дронах в небе над Литвой?

В ночь на 10 сентября 2025 года российские БпЛА вторглись в воздушное пространство стран НАТО, в частности Польши и Литвы.

По данным немецких изданий, по меньшей мере 5 дронов, вероятно, имели целью атаковать базу НАТО в польском Жешуве.

Обратите внимание! Известно, что именно через базу в Жешуве осуществляется поставка военной помощи Украине. Именно поэтому эксперты предполагают, что россияне таким способом пытались ослабить поддержку Украины иностранными союзниками.

Согласно реконструкции событий, в ночь на 10 сентября радары немецких военных зафиксировали несколько российских беспилотников в воздушном пространстве Польши.

Тогда для перехвата дронов с польских аэродромов поднялись истребители F-35, которые находятся под командованием Нидерландов.

Три из пяти дронов удалось сбить, еще два упали самостоятельно, предположительно, из-за технических неисправностей.

Однако, как стало известно из расследования, два других БпЛА, которые не были перехвачены, пересекли границу Литвы, нарушив ее воздушное пространство.

Как международное сообщество отреагировало на инцидент?