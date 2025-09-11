Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала отметил, что Москва получила для себя беспроигрышную ситуацию. С помощью дронов она одновременно давит на Европу, ослабляет поддержку Украины и демонстрирует способность расшатывать Альянс.

Реакция НАТО на атаку дронами в Польше

Политолог отметил, что после удара беспилотниками Альянс фактически признал только пассивный сценарий действий. НАТО и Польша ограничились юридическими формулировками и ввели бесполетную зону у границы с Украиной и Беларусью.

Мы получили юридическое признание со стороны НАТО и со стороны Польши, что единственный вариант реакции в подобной ситуации – это будет пассивный вариант реакции,

– пояснил Петр Олещук.

По его мнению, такой подход создает предпосылки для новых провокаций. Россия может постепенно увеличивать количество атак, и в следующий раз они будут включать не только дроны-приманки, но и большее количество "шахедов". Это дает Москве возможность наращивать интенсивность обстрелов, не вызывая прямого ответа со стороны НАТО.

Политические цели Кремля после ударов по Польше

Атаки дронами направлены не только на военный эффект, но и на политическое давление на страны Восточной Европы. Москва пытается показать, что коллективная безопасность в рамках НАТО не гарантирует полной защиты, провоцируя дискуссии о целесообразности конфликта с Россией.

Им надо показать слабость системы коллективной безопасности НАТО, чтобы никто в Восточной Европе не чувствовал себя спокойно и надежно,

– объяснил политолог.

По его словам, такие действия формируют ощущение опасности, что заставляет европейские страны сосредотачиваться на собственной защите. Это может отвлекать ресурсы от поддержки Украины и создавать условия для дальнейшего политического давления Кремля в регионе.

Какова роль Китая в планах Путина?

Политолог связал обострение ситуации с последним визитом Владимира Путина в Китай. Именно после этой встречи Москва активизировала атаки как против Украины, так и против стран НАТО, демонстрируя готовность действовать смелее.

После визита Путина в Китай он как будто выпил храброй воды, начал усиливать эскалацию и в Украине, и уже непосредственно против стран НАТО,

– отметил Олещук.

Он предположил, что Пекин может использовать Россию как инструмент давления на Запад. В такой роли Кремль становится для Европы рычагом запугивания, который заставляет учитывать позицию Китая в вопросах санкций и безопасности.

Как удары по Польше влияют на ПВО для Украины?

После последних ударов дронами Варшава заявила о необходимости в дополнительных системах противовоздушной обороны. Союзники согласились оказать помощь, однако это означает, что часть ресурсов, которые могли бы получить украинские военные, пойдет на укрепление польского неба.

Сейчас Польша заявила, что ей нужно больше ПВО для защиты, и понятно, что они это ПВО получат. А кто этого ПВО не получит? В результате Украина,

– подчеркнул Петр Олещук.

Он пояснил, что такие атаки позволяют Кремлю одновременно давить на НАТО и Восточную Европу и уменьшать объемы помощи Украине. По его словам, даже небольшие и относительно дешевые дроны Россия использует для достижения значительно более широких военно-политических целей, что и создает для Москвы ощущение "беспроигрышной ситуации".

Реакция союзников на атаку дронами по Польше