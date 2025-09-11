Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что параллельно противник пытается запускать скрупулезно подготовленные программы по дестабилизации Европейского Союза.

Бунты во Франции и заявления Медведева о Финляндии

Россия пытается навязать свою повестку дня по ограничению этих стран в поддержке Украины. Сейчас внимание сосредоточено на Беларуси и Польше, потому что российские беспилотники прилетели в Польшу. Однако, по словам Тимочко, следует обратить внимание и на другие моменты.

"Кроме прилетов в Польше, неожиданно возникли бунты во Франции вроде бы из-за социальных проблем, но видно, какое количество мигрантов начало сжигать там машины, бегать с флагами одной из арабских стран. Все это превращается в дестабилизацию, очень хорошо управляемой, потому что резко сплотиться такие группы не могли", – считает Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ обратил внимание и на очередные заявления заместителя председателя Совбеза России Медведева, который начал угрожать Финляндии. На фоне этого один из российских генералов также сделал заявление, что эта страна якобы хочет напасть и угрожает территориальной целостности России и поэтому Кремль рассматривает возможность превентивного удара.

Тимочко отметил, что разные страны, которые вроде бы расположены в разных местах континента, но все они являются членами блока НАТО или ЕС, оказываются под пристальным вниманием российской агентуры с целью дестабилизации. Россия пытается втянуть каждую из них в их внутренние проблемы.

"Сейчас страны-соседи России закрывают воздушное пространство вдоль нее, это существенно повлияет на российских олигархов, военно-политическую, экономическую элиту, которая пользовалась чартерными рейсами. Теперь такие полеты для избранных скорее всего будут обрезаны", – прогнозирует Тимочко.

