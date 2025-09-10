Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала проанализировал реакцию Польши на атаку российских беспилотников ее территории. Также стало известно, что перед тем, как "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши, жители страны не получили никаких предупреждений об опасности.

Важно Путину не нужны танки и армия: почему НАТО не применит 5 статью из-за атаки на Польшу

Почему опасно отсутствие быстрой реакции Запада на атаку "Шахедов" на Польшу?

Джигун обратил внимание на скорость реакции западных стран на атаку Польши. Он предположил, если бы россияне решили расширить Сувалкский коридор (территория, соединяющая страны Балтии с Польшей и отделяет Калининградскую область России и Беларусь – 24 Канала), то во время этого нападения с помощью "Шахедов", европейцы, вероятно, искали место, где бы они могли заседать, чтобы обсудить реакцию на то, что случилось.

Поэтому ожидать можно чего угодно. Чем дольше будет отсутствие реакции со стороны Польши, которая пострадала от этой атаки, и официального Брюсселя, тем больше будет желание у Владимира Путина продолжать и усиливать эту агрессию,

– подчеркнул политолог.

Глава Кремля, по его словам, не понимает иного языка, чем язык силы и реагирует тем способом, который ему позволяют реагировать.

Он напомнил, что все началось с более мелких ситуации. В июле 2024 года россияне на реке Нарва, разделяющей территорию России и Эстонии, самовольно убрали несколько эстонских буев. Москва якобы не соглашалась с расположением плавучих знаков на Нарве.

Казалось бы это мелкий и банальный ход со стороны России, но это уже были первые демонстрации того, на что способны россияне. Сейчас мы видим повторение похожих действий в Польше под предлогом того, что якобы случайно что-то залетело, сбила украинская ПВО и т.д,

– подчеркнул он.

Можно предположить, по мнению партнера коммуникационного агентства Good Politics, что российские дроны будут все дальше и дальше залетать, "случайно" туда попадая. Возможно даже они дойдут до западных границ Польши, а затем и в Германию и в другие регионы.

Сколько будет позволять НАТО и Европа делать с собой то, что делает Россия, тем будет больше желания у Путина осуществлять это и в дальнейшем,

– пояснил Максим Джигун.

Он добавил, что миролюбивость и попытка просто замолчать, преуменьшить результат и значимость этих событий будет провоцировать Кремль совершать и дальше свои преступления.

Что известно об атаке "Шахедов" на Польшу?