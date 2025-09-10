Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу проаналізував реакцію Польщі на атаку російських безпілотників її території. Також стало відомо, що перед тим, як "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі, жителі країни не отримали жодних попереджень про небезпеку.

Важливо Путіну не потрібні танки і армія: чому НАТО не застосує 5 статтю через атаку на Польщу

Чому небезпечна відсутність швидкої реакції Заходу на атаку "Шахедів" на Польщу?

Джигун звернув увагу на швидкість реакції західних країн на атаку Польщі. Він припустив, якби росіяни вирішили розширити Сувальський коридор (територія, що поєднує країни Балтії з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь – 24 Каналу), то під час цього нападу за допомогою "Шахедів", європейці, імовірно, шукали місце, де б вони могли засідати, щоб обговорити реакцію на те, що трапилося.

Тому очікувати можна будь-чого. Чим довше буде відсутність реакції з боку Польщі, яка постраждала від цієї атаки, та офіційного Брюсселя, тим більше буде бажання у Володимира Путіна продовжувати і посилювати цю агресію,

– підкреслив політолог.

Очільник Кремля, за його словами, не розуміє інакшої мови, ніж мову сили і реагує в той спосіб, який йому дозволяють реагувати.

Він нагадав, що все почалося з дрібніших ситуації. В липні 2024 року росіяни на річці Нарва, що розділяє територію Росії та Естонії, самовільно прибрали кілька естонських буїв. Москва нібито не погоджувалась з розташуванням плавучих знаків на Нарві.

Здавалося б це дрібний та банальний хід з боку Росії, але це вже були перші демонстрації того, на що здатні росіяни. Зараз ми бачимо повторення схожих дій у Польщі під приводом того, що буцімто випадково щось залетіло, збила українська ППО тощо,

– наголосив він.

Можна припустити, на думку партнера комунікаційної агенції Good Politics, що російські дрони будуть все далі і далі залітати, "випадково" туди потрапляючи. Можливо навіть вони дійдуть до західних кордонів Польщі, а потім і до Німеччини та до інших регіонів.

Скільки буде дозволяти НАТО і Європа робити з собою те, що робить Росія, тим буде більше бажання у Путіна здійснювати це і надалі,

– пояснив Максим Джигун.

Він додав, що миролюбність та спроба просто замовчати, применшити результат і значущість цих подій буде провокувати Кремль здійснювати і далі свої злочини.

Що відомо про атаку "Шахедів" на Польщу?