Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар жительки Польщі Каміли Трайнерович в етері "Київ24".

Що в Польщі кажуть про атаку?

Каміла Трайнерович розповіла, що дізналася про атаку російських безпілотників від своєї колеги зі Львова, яка написала їй про новини.

Таким чином я дізналася швидше за більшість моїх земляків, я так думаю, бо я тоді перевірила ЗМІ та системи офіційного оповіщення, і там ще нічого не було,

– каже жителька Польщі.

За її словами, детальніше про подію вона дізналася вже зранку. Трайнерович мешкає у Варшаві, проте, вона зауважила, що вночі не прийшло жодного повідомлення про атаку російських безпілотників.

Дрони атакували Польщу: що відомо?