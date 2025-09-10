Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар жительки Польщі Каміли Трайнерович в етері "Київ24".
Що в Польщі кажуть про атаку?
Каміла Трайнерович розповіла, що дізналася про атаку російських безпілотників від своєї колеги зі Львова, яка написала їй про новини.
Таким чином я дізналася швидше за більшість моїх земляків, я так думаю, бо я тоді перевірила ЗМІ та системи офіційного оповіщення, і там ще нічого не було,
– каже жителька Польщі.
За її словами, детальніше про подію вона дізналася вже зранку. Трайнерович мешкає у Варшаві, проте, вона зауважила, що вночі не прийшло жодного повідомлення про атаку російських безпілотників.
Дрони атакували Польщу: що відомо?
Нагадаємо, що перший з російських безпілотників виявили близько 5:40 у селі Чоснувка Люблінського воєводства. Попередньо, дрон впав у полі в незабудованій місцевості, далеко від житлової зони.
Інший "Шахед" впав у селі Вирики Люблінського воєводства. Пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль.
Третій безпілотник було знайдено у Мнішкуві, у Лодзинському воєводстві. Населений пункт розміщений у глибині країни. Відстань до кордону з Україною та Білоруссю перевищує 250 кілометрів.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що його країну атакували саме російські дрони.
Він розповів, що уночі відбулося щонайменше 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами Туска, останній із них був збитий близько 06:45 ранку.