Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий жительницы Польши Камилы Трайнерович в эфире "Киев24".
Что в Польше говорят об атаке?
Камила Трайнерович рассказала, что узнала об атаке российских беспилотников от своей коллеги из Львова, которая написала ей о новостях.
Таким образом я узнала быстрее большинства моих земляков, я так думаю, потому что я тогда проверила СМИ и системы официального оповещения, и там еще ничего не было,
– говорит жительница Польши.
По ее словам, подробнее о событии она узнала уже утром. Трайнерович живет в Варшаве, однако, она заметила, что ночью не пришло ни одного сообщения об атаке российских беспилотников.
Дроны атаковали Польшу: что известно?
Напомним, что первый из российских беспилотников обнаружили около 5:40 в селе Чоснувка Люблинского воеводства. Предварительно, дрон упал в поле в незастроенной местности, далеко от жилой зоны.
Другой "Шахед" упал в селе Вырики Люблинского воеводства. Поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль.
Третий беспилотник был найден в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве. Населенный пункт расположен в глубине страны. Расстояние до границы с Украиной и Беларусью превышает 250 километров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его страну атаковали именно российские дроны.
Он рассказал, что ночью произошло по меньшей мере 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши. По словам Туска, последний из них был сбит около 06:45 утра.