Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий жительницы Польши Камилы Трайнерович в эфире "Киев24".

Смотрите также Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно

Что в Польше говорят об атаке?

Камила Трайнерович рассказала, что узнала об атаке российских беспилотников от своей коллеги из Львова, которая написала ей о новостях.

Таким образом я узнала быстрее большинства моих земляков, я так думаю, потому что я тогда проверила СМИ и системы официального оповещения, и там еще ничего не было,

– говорит жительница Польши.

По ее словам, подробнее о событии она узнала уже утром. Трайнерович живет в Варшаве, однако, она заметила, что ночью не пришло ни одного сообщения об атаке российских беспилотников.

Дроны атаковали Польшу: что известно?