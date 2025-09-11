Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает 24 Канал.

Как в Украине реагируют на заявление Фицо?

Георгий Тихий заявил, что в ночь на 10 сентября большое количество российских дронов залетело в воздушное пространство Польши.

Это факт эмпирической действительности, который не требует веры. Такое массированное пересечение границы российскими дронами не могло быть случайным – это абсолютно сознательная эскалация со стороны России. Именно так ее характеризуют в Польше и других странах-партнерах,

– подчеркнул он.

Представитель МИД призвал Словакию не снимать ответственность с Москвы неуместными сомнениями и признать реальность такой, какой она есть, а не такой, в которую "хотелось бы верить".