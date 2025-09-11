Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Безпрецедентна провокація": країни Люблінського трикутника зробили заяву про дрони в Польщі

Як в Україні реагують на заяву Фіцо?

Георгій Тихий заявив, що в ніч на 10 вересня велика кількість російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі.

Це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри. Такий масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим – це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах,

– наголосив він.

Речник МЗС закликав Словаччину не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося б вірити".

За словами Тихого, йдеться про реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі, та яку Путін уже намагається розширити за межі України.

Кожен адекватний європейський уряд має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію,

– зазначив посадовець.

Георгій Тихий додав, що реалістичні кроки до завершення війни потребують посилення консолідованого тиску на Москву, яка відмовляється від миру, повного перекриття фінансування війни для Росії, зміцнення України та співпраці протиповітряних спроможностей України та партнерів для збиття російських дронів і ракет.

Речник МЗС наголосив, що Росія не має жодного права запускати дрони та ракети "ані по Польщі, ані по Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні".

Що Фіцо казав про російські дрони в Польщі?