У ЗМІ вперше з'явилася інформація, що 10 вересня під час масованої дронової атаки російські безпілотники фіксували й у повітряному просторі Литви. Ця подія стала безпрецедентним випадком в історії НАТО.

Литва, яка межує з Росією та Білоруссю, є стратегічно важливою для Північноатлантичного альянсу, зокрема через її близькість до Калінінградської області. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на матеріал Spiegel.

Що відомо про російські дрони в небі над Литвою?

У ніч на 10 вересня 2025 року російські БпЛА вторглися в повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі та Литви.

За даними німецьких видань, щонайменше 5 дронів, імовірно, мали на меті атакувати базу НАТО в польському Жешуві.

Зверніть увагу! Відомо, що саме через базу в Жешуві здійснюється постачання військової допомоги Україні. Саме тому експерти припускають, що росіяни таким способом намагалися послабити підтримку України іноземними союзниками.

Згідно з реконструкцією подій, у ніч на 10 вересня радари німецьких військових зафіксували кілька російських безпілотників у повітряному просторі Польщі.

Тоді для перехоплення дронів із польських аеродромів піднялися винищувачі F-35, які перебувають під командуванням Нідерландів.

Три з п'яти дронів вдалося збити, ще два впали самостійно, імовірно, через технічні несправності.

Однак, як стало відомо з розслідування, два інших БпЛА, які не були перехоплені, перетнули кордон Литви близько 10 ранку, порушивши її повітряний простір.

Ґрунтуючись на наявній інформації, ми припускаємо, що безпілотники, найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО,

– розповів німецькому виданню Welt офіцер Альянсу.

Згідно з новими деталями, атака була запланованою та мала на меті перевірити швидкість реакції та засоби, залучені до боротьби з дронами. В Альянсі не розглядають версію прямого нападу, адже серед уламків БпЛА не знайшли вибухових речовин.

Як міжнародна спільнота відреагувала на інцидент?