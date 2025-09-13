После атаки российских дронов на Польшу, была запущена информационная атака против Украины. Ее цель – ухудшить отношения между Киевом и Варшавой. Однако обеим сторонам сейчас очень важно быть конструктивными и умеренными.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной, объяснив, какими будут дальнейшие отношения между Украиной и Польшей после российской атаки. Также польской премьер-министр Дональд Туск отметил, что страна отвергает "все манипуляции и дезинформацию", предполагающие причастность Украины к атаке на Польшу. Он уверен, что ответственность за нее "лежит на России".

Как должны выстраиваться украино-польские отношения?

Лесной подчеркнул, что Украина и лично Владимир Зеленский сразу после атаки на Польшу, предложил вернуться к видению необходимости закрыть небо над западной частью Украины. Нужно сбивать ракеты и дроны еще в воздушном пространстве нашего государства. Президент Украины и раньше выступал с такой инициативой.

Государство Украина, по его мнению, было готово даже пойти на такой шаг, что любой вред от этих действий, не был бы криминализирован. То есть Киев не имел бы претензии к той или иной стране, которая бы нанесла в результате сбивания этих или ракет, или "Шахедов" материальный ущерб украинским объектам.

Поэтому есть повод Украине и Польше быть конструктивными, потому что беда обычно объединяет. Если политиканство, отойдет на второй план, то можно получить позитив,

– отметил политолог.

В то же время польское общество перегрето и еще во время выборов парламентских и президентских заведено в антиукраинскую риторику. К тому же россияне, как отметил президент Аналитического центра "Политика", очень качественно работают с лидерами левых радикальных движений по всему миру.

Обратите внимание! Польша может углубить военное сотрудничество с Украиной. В частности речь идет о совместных проектах в рамках программы SAFE и при поддержке инструментов Европейского фонда мира. Польша планирует выделить на эти программы более 40 миллионов евро.

Сегодня Польша выстраивает стены, выводит войска под границу и демонстрирует, что может этот вызов принять. Она с одной стороны придерживается демократических стандартов, а с другой – в тылу не работает с информационным полем, давая, по словам Лесного, возможность эксплуатировать темы, которые являются болезненными не только полякам, но и российской агентуре.

Этот вопрос стал грубым, поэтому и премьер-министр Польши сделал заявление, что нельзя так делать. А должны работать спецслужбы, чтобы ни у кого не было желания продолжать так делать,

– отметил он.

В польском обществе, по мнению Олега Лесного, есть молчаливый консенсус, что против украинцев можно говорить плохо. А если можно говорить плохо, то очень быстро, вероятно, и делать плохо. Однако вернуть это потом в позитивное поле будет очень трудно.

Украина со своей стороны в очередной раз сделала конструктивные сигналы. Теперь, добавил политолог, очередь за поляками, которые должны пойти навстречу нашим предложениям хотя бы в этой области.

Что известно о целях, с которыми россияне атаковали Польшу?