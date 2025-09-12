Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Смотрите также Польша впервые отбивалась от российских "Шахедов": все, что известно

Что Туск сказал об атаке дронов?

Премьер-министр Польши отметил, что Польша очень терпеливо, разумно, осторожно реагировала на разного рода провокации. По его словам, Польша имеет полное сознание, что как часть Североатлантического альянса несет соответственность за сохранение мира, поэтому польские реакции всегда были очень сдержанными и адекватными.

Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина; ответственность лежит на России,

– заявил Дональд Туск.

"Мы все точнее идентифицируем тех, кто - или по политическим мотивам, или по глупости, или из-за того, что они предатели - прислуживает российской пропаганде и дезинформации", – добавил он.

Кроме этого, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковски заявил, что Россия намеренно напала на Польшу. "У нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией", – подчеркнул он.

Атака дронами на Польшу: что известно?