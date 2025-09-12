Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM.

Дивіться також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо

Що Туск сказав про атаку дронів?

Прем'єр-міністр Польщі зауважив, що Польща дуже терпляче, розумно, обережно реагувала на різного роду провокації. За його словами, Польща має повну свідомість, що як частина Північноатлантичного альянсу несе співвідповідальність за збереження миру, тому польські реакції завжди були дуже стриманими й адекватними.

Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що за атакою стоїть Україна; відповідальність лежить на Росії,

– заявив Дональд Туск.

"Ми дедалі точніше ідентифікуємо тих, хто — чи з політичних мотивів, чи з глупоти, чи через те, що вони зрадники — прислуговує російській пропаганді та дезінформації", – додав він.

Крім цього, віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковскі заявив, що Росія навмисно напала на Польщу. "У нас є факти та докази, які це підтверджують. Це була спланована провокація, скоординована з дезінформаційною кампанією", – наголосив він.

Атака дронами на Польщу: що відомо?