Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной, объяснив, какими будут дальнейшие отношения между Украиной и Польшей после российской атаки. Также польской премьер-министр Дональд Туск отметил, что страна отвергает "все манипуляции и дезинформацию", предполагающие причастность Украины к атаке на Польшу. Он уверен, что ответственность за нее "лежит на России".
Как должны выстраиваться украино-польские отношения?
Лесной подчеркнул, что Украина и лично Владимир Зеленский сразу после атаки на Польшу, предложил вернуться к видению необходимости закрыть небо над западной частью Украины. Нужно сбивать ракеты и дроны еще в воздушном пространстве нашего государства. Президент Украины и раньше выступал с такой инициативой.
Государство Украина, по его мнению, было готово даже пойти на такой шаг, что любой вред от этих действий, не был бы криминализирован. То есть Киев не имел бы претензии к той или иной стране, которая бы нанесла в результате сбивания этих или ракет, или "Шахедов" материальный ущерб украинским объектам.
Поэтому есть повод Украине и Польше быть конструктивными, потому что беда обычно объединяет. Если политиканство, отойдет на второй план, то можно получить позитив,
– отметил политолог.
В то же время польское общество перегрето и еще во время выборов парламентских и президентских заведено в антиукраинскую риторику. К тому же россияне, как отметил президент Аналитического центра "Политика", очень качественно работают с лидерами левых радикальных движений по всему миру.
Обратите внимание! Польша может углубить военное сотрудничество с Украиной. В частности речь идет о совместных проектах в рамках программы SAFE и при поддержке инструментов Европейского фонда мира. Польша планирует выделить на эти программы более 40 миллионов евро.
Сегодня Польша выстраивает стены, выводит войска под границу и демонстрирует, что может этот вызов принять. Она с одной стороны придерживается демократических стандартов, а с другой – в тылу не работает с информационным полем, давая, по словам Лесного, возможность эксплуатировать темы, которые являются болезненными не только полякам, но и российской агентуре.
Этот вопрос стал грубым, поэтому и премьер-министр Польши сделал заявление, что нельзя так делать. А должны работать спецслужбы, чтобы ни у кого не было желания продолжать так делать,
– отметил он.
В польском обществе, по мнению Олега Лесного, есть молчаливый консенсус, что против украинцев можно говорить плохо. А если можно говорить плохо, то очень быстро, вероятно, и делать плохо. Однако вернуть это потом в позитивное поле будет очень трудно.
Украина со своей стороны в очередной раз сделала конструктивные сигналы. Теперь, добавил политолог, очередь за поляками, которые должны пойти навстречу нашим предложениям хотя бы в этой области.
Что известно о целях, с которыми россияне атаковали Польшу?
- В Генштабе ВСУ объяснили, как происходила атака на Польшу в ночь на 10 сентября. Первая группа "Шахедов" двигалась в страну через украинскую территорию, а вторая – через белорусскую. Генштаб имеет понимание, как состоялась атака дронов, потому что имеют соответствующий программный продукт по отслеживанию полета БПЛА.
- Также Генштаб отвергает влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы, ведь, вероятно, российские системы наведения были сделаны с использованием систем, устойчивых к воздействию РЭБ. Также в "Шахедах", летевших на Польшу имели сим-карты.
- По информации западных СМИ, часть дронов, атаковавших Польшу, двигались по маршруту к аэропорту "Жешув-Ясенка". Именно там расположен логистический центр для помощи Украине.
- Премьер-министр Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия идет на провокации против стран НАТО, поэтому таким образом мстит за то, что страны Альянса оказывают помощь Украине. Также он назвал лживой версию о том, что атака на Польшу была якобы "украинской провокацией".