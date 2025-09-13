Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, пояснивши, якими будуть подальші відносини між Україною та Польщею після російської атаки. Також польській прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що країна відкидає "всі маніпуляції та дезінформацію", що припускають причетність України до атаки на Польщу. Він впевнений, що відповідальність щодо неї "лежить на Росії".

Як мають вибудовуватися україно-польські відносини?

Лісний підкреслив, що Україна та особисто Володимир Зеленський одразу після атаки на Польщу, запропонував повернутися до бачення необхідності закрити небо над західною частиною України. Потрібно збивати ракети і дрони ще у повітряному просторі нашої держави. Президент України і раніше виступав з такою ініціативою.

Держава Україна, на його думку, була готова навіть піти на такий крок, що будь-яка шкода від цих дій, не була б криміналізована. Тобто Київ не мав би претензії до тієї чи іншої країни, яка б завдала в результаті збиття цих або ракет, або "Шахедів" матеріальної шкоди українським об'єктам.

Тому є привід Україні та Польщі бути конструктивними, тому що біда зазвичай об'єднує. Якщо політиканство, відійде на другий план, то можна отримати позитив,

– зазначив політолог.

Водночас польське суспільство перегріто та ще під час виборів парламентських та президентських заведено в антиукраїнську риторику. До того ж росіяни, як зауважив президент Аналітичного центру "Політика", дуже якісно працюють з лідерами лівих радикальних рухів по усьому світові.

Зверніть увагу! Польща може поглибити військове співробітництво з Україною. Зокрема йдеться про спільні проєкти в межах програми SAFE і за підтримки інструментів Європейського фонду миру. Польща планує виділити на ці програми понад 40 мільйонів євро.

Сьогодні Польща вибудовує мури, виводить війська під кордон і демонструє, що може цей виклик прийняти. Вона з одного боку дотримується демократичних стандартів, а з іншого – в тилу не працює з інформаційним полем, даючи, за словами Лісного, можливість експлуатувати теми, які є болючими не тільки полякам, а й російській агентурі.

Це питання стало грубим, тому й прем'єр-міністр Польщі зробив заяву, що не можна так робити. А мають працювати спецслужби, щоб ні у кого не було бажання продовжувати так робити,

– відзначив він.

В польському суспільстві, на думку Олега Лісного, є мовчазний консенсус, що проти українців можна говорити погано. А якщо можна говорити погано, то дуже швидко, імовірно, і робити погано. Проте повернути це потім в позитивне поле буде дуже важко.

Україна зі свого боку вчергове зробила конструктивні сигнали. Тепер, додав політолог, черга за поляками, які мають піти назустріч нашим пропозиціям хоча б цій царині.

Що відомо про цілі, з якими росіяни атакували Польщу?