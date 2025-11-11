Днем 11 ноября стало известно об атаке беспилотников на российский НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Известно, что это один из крупнейших перерабатывающих заводов в регионе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+. В российском Орске дроны атаковали один из крупнейших перерабатывающих заводов региона

Что известно об атаке на Россию 11 ноября?

Ряд российских СМИ сообщили об атаке беспилотников на город Орск Оренбургской области России. Целью был местный НПЗ.

К слову, дальнобойные дроны СБУ уже атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Орске в начале октября.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности РФ. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины", – отмечали в Службе безопасности.

