Удень 11 листопада стало відомо про атаку безпілотників на російський НПЗ "Орськнафтооргсинтез". Відомо, що це один із найбільших переробних заводів у регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+. У російському Орську дрони атакували один із найбільших переробних заводів регіону

Що відомо про атаку на Росію 11 листопада?

Низка російських ЗМІ повідомили про атаку безпілотників на місто Орськ Оренбурзької області Росії. Ціллю був місцевий НПЗ.

До слова, далекобійні дрони СБУ вже атакували НПЗ "Орськнафтооргсинтез" в Орську на початку жовтня.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості РФ. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України", – зазначали в Службі безпеки.

