Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що мовиться про газові труби. Без них життя окупантів стане неможливим навіть у цивільних містах.

Які дії ЗСУ занурять росіян в блекаут?

Військовий експерт пояснив, що російські військові об'єкти завжди знаходяться поруч з системами розподілу енергії або іншими генераціями, адже в Росії лінійне електропостачання. Тобто на російських електромережах "висять" і військові, і цивільні об'єкти.

Ймовірно, у нас є завдання до Нового року принести росіянам "під ялинку" серйозний блекаут в Московській області. Однак якщо просто знищити лінії електропередачі, то цього досягти не вдасться. В російській столиці включать генератори і будуть використовувати газ.

Тому крім електроенергії, треба вирубати газові труби. Цього поки що не було, але це робити треба. Саме від газу, крім електроенергії, йде тепло,

– наголосив він.

Світан додав, що такому випадку труби замерзнуть, а коли прийде тепло – вони розморозяться і вибухнуть. Тоді в Москві жити буде неможливо.

Зауважте! В російському інфопросторі вже з'являються заклики готуватися до блекаутів – не лише у Бєлгороді, Курську чи Брянську, а й у Москві. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зауважив, що якщо системно атакувати ланцюги передач і підстанції, то навіть резервні маршрути окупантів можна буде вивести з ладу.

Де росіяни залишились без світла: коротко