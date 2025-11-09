Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що мовиться про газові труби. Без них життя окупантів стане неможливим навіть у цивільних містах.
Які дії ЗСУ занурять росіян в блекаут?
Військовий експерт пояснив, що російські військові об'єкти завжди знаходяться поруч з системами розподілу енергії або іншими генераціями, адже в Росії лінійне електропостачання. Тобто на російських електромережах "висять" і військові, і цивільні об'єкти.
Ймовірно, у нас є завдання до Нового року принести росіянам "під ялинку" серйозний блекаут в Московській області. Однак якщо просто знищити лінії електропередачі, то цього досягти не вдасться. В російській столиці включать генератори і будуть використовувати газ.
Тому крім електроенергії, треба вирубати газові труби. Цього поки що не було, але це робити треба. Саме від газу, крім електроенергії, йде тепло,
– наголосив він.
Світан додав, що такому випадку труби замерзнуть, а коли прийде тепло – вони розморозяться і вибухнуть. Тоді в Москві жити буде неможливо.
Зауважте! В російському інфопросторі вже з'являються заклики готуватися до блекаутів – не лише у Бєлгороді, Курську чи Брянську, а й у Москві. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зауважив, що якщо системно атакувати ланцюги передач і підстанції, то навіть резервні маршрути окупантів можна буде вивести з ладу.
Де росіяни залишились без світла: коротко
9 листопада росіяни скаржились на відсутність електроенергії у Таганрозі. Там виникла пожежа на трансформаторі електричної підстанції.
Прильоти були й по ТЕЦ "Луч" в Бєлгороді. Через це частина міста залишилась знеструмлена.
Проблема з електропостачанням зафіксували у Воронежі. Відбулась атака на ТЕЦ, яка є найбільшим постачальником тепла в місті. Вона обслуговує 4 райони та понад тисячу підприємств.